какую механическую работу вы совершаете, равномерно проходя 1 км пути по горизонтальной дороге

A=SF( Работа=Сила умножить на Путь ) Fтяж=mg=50 х 9.81 = 490.5 Н(Сила тяж=масса на коэффицент) P.S.за m берется свой вес P.P.S. где то g=10 S=1км=1000м A = 490.5 х 1000 = 490500 Дж = 490.5 кДж

Гость: Гость:

человек, равномерно идя по ровному горизонтальному пути, совершает примерно 0,05 той работы, которая требовальсь бы для поднятия этого человека на высоту, равную длине пути А=0,05*500*1000=25000Дж