Определить н.ф,род,склонение,падеж,число друзей,весёлых

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Определить н.ф,род,склонение,падеж,число друзей,весёлых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Друзей-существительное.(кто?) 2.Н.ф.-друг(нариц.,одуш.,2 скл.,м.р.,мн.ч.,Р.п. либо В.п.) 3.(Кто?) друзья.Дополнение.   1.Весёлых-прилагательное.(каких?) 2.Н.ф-весёлый(качеств.,полн.,мн.ч.,Р.п. либо В.п.) 3.(Каких?) весёлых.Определение.
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