От источника напряжение 750В необходимо передать мощьность 5кВт на некоторое расстояние .Какое наибольшее сопротивление может иметь линия электропередачи, чтобы потери энергии вней не превышали 10 % от передаваемой мощьности ?
Физика
От источника напряжение 750В необходимо передать мощьность 5кВт на некоторое расстояние .Какое наибольшее сопротивление может иметь линия электропередачи, чтобы потери энергии вней не превышали 10 % от передаваемой мощьности ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От источника напряжение U=750В необходимо передать мощность P=5кВт=5000 Bт на некоторое расстояние .Какое наибольшее сопротивление R может иметь линия электропередачи, чтобы потери энергии в ней не превышали Q=10 % от передаваемой мощности ? передаваемая мощность P=5кВт=5000 Bт потери при передаче 10% 5000*10%=500 Вт расчетная мощность Р1=5000-500=4500 Вт расчетное сопротивление линии электропередачи P1=UI=U^2/ R (1) R=U^2/P1=750^2/4500= 125 Ом из формулы (1) видно, что при увеличении сопротивления Ответ наибольшее сопротивление R =125 Ом
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