фирма изготавливает и продает бейзболки с логотипом заказчика.стоимость заказа из 10 бейсболок состовляет 400 р.,а заказ 30 бейсболок 732 р.на сколько процентов стоимость одной бейсболки при заказе 30 штук меньше,чем при заказе...
Алгебра
фирма изготавливает и продает бейзболки с логотипом заказчика.стоимость заказа из 10 бейсболок состовляет 400 р.,а заказ 30 бейсболок 732 р.на сколько процентов стоимость одной бейсболки при заказе 30 штук меньше,чем при заказе 10 штук?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна бейсболка при заказе 10 шт стоит 400:10=40 руб Такая же при заказе 30 шт - 732:30=24,4 руб Составим пропорцию: 40-100% 24,4-х% 40х=2440 х=61% стоимость бейсболки из партии в 30 шт 100-61= 39 На 39% меньше стоит одна бейсболка при большем заказе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
можно ли рассматривать данное выражение ,как левую или правую часть одной из формул сокращённого умножения,если да,то что в этом выражении стоит вм...
Физика
От источника напряжение 750В необходимо передать мощьность 5кВт на некоторое расстояние .Какое наибольшее сопротивление может иметь линия электропе...
Геометрия
средняя линия равнобедренной трапеции равна 8 угол при одном из оснований равен 135 градусов а боковая сторона равна 5 . найдите площадь трапеции