фирма изготавливает и продает бейзболки с логотипом заказчика.стоимость заказа из 10 бейсболок состовляет 400 р.,а заказ 30 бейсболок 732 р.на сколько процентов стоимость одной бейсболки при заказе 30 штук меньше,чем при заказе...

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Одна бейсболка при заказе 10 шт стоит 400:10=40 руб Такая же при заказе 30 шт - 732:30=24,4 руб Составим пропорцию: 40-100% 24,4-х% 40х=2440 х=61% стоимость бейсболки из партии в 30 шт 100-61= 39 На 39% меньше стоит одна бейсболка при большем заказе.