У человека цветовая слепота (дальтонизм) обусловлена рецессивным геном c, а нормальное зрение-его доминантным аллелем C. Ген цветовая слепота локализован в Х-хромосоме. От брака родителей с нормальным зрением родился ребёнок, с...
Биология
У человека цветовая слепота (дальтонизм) обусловлена рецессивным геном c, а нормальное зрение-его доминантным аллелем C. Ген цветовая слепота локализован в Х-хромосоме. От брака родителей с нормальным зрением родился ребёнок, страдающим цветовой слепотой. Установите генотипы родителей и пол ребёнка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если оба родителя были здоровыми, а ребёнок больной, то один из родителей являлся носителем гена. Т.к ген локализован в хромосоме Х, то носителем гена является мать. генотп матери : ХСХс генотип отца:ХСУ гаметы : ХС, Хс, ХС, У. Больным будет мальчик с генотипом : ХсУ.
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