Диагональ грани куба равна 18. Найти объём куба.
Математика
Диагональ грани куба равна 18. Найти объём куба.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме пифагора находим сторону куба х квадрат + х квадрат = 18 квадрат 2х квадрат = 324 х квадрат = 162 х = корень из 162 = 3 корня из 18 = 9 корней из 2 Объем = высота * длину * ширину Т.к. это куб, то все стороны равны => 9 корней из 2 * 3 = 27 корней из 2
Гость:
Грань куба - это квадрат. Диагональ квадрата равна а*корень из 2, где а- сторона квадрата. а*корень из 2 = 18 а=18:корень из 2 = 9 корней из 2 Объём куба V=а в кубе=(9 корней из 2) в кубе=729*2 корней из 2=1458 корней из 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ответьте на шуточные вопросы 1какой кистью нельзя рисовать? 2какой иглой не сошьешь рубашку? Какая стрелка не показывает время? 4Какую шляпку нельз...
Физика
1.Опредилите силу,действующую на прямой проводник длиной 0.12 м в магнитном поле с индукцией 0.9 Тл.Сила тока в проводнике равна 30 А,направление т...
Биология
У человека цветовая слепота (дальтонизм) обусловлена рецессивным геном c, а нормальное зрение-его доминантным аллелем C. Ген цветовая слепота локал...
Английский язык
Сорчно, пожалуйста! Нужно написать письмо, адресованное Х., о своей проблеме. (Просто придумать, описать, попросить помощи). Про проблемы со старши...
Русский язык