Диагональ грани куба равна 18. Найти объём куба.

По теореме пифагора находим сторону куба х квадрат + х квадрат = 18 квадрат 2х квадрат = 324 х квадрат = 162 х = корень из 162 = 3 корня из 18 = 9 корней из 2 Объем = высота * длину * ширину Т.к. это куб, то все стороны равны => 9 корней из 2 * 3 = 27 корней из 2

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Грань куба - это квадрат. Диагональ квадрата равна а*корень из 2, где а- сторона квадрата. а*корень из 2 = 18 а=18:корень из 2 = 9 корней из 2 Объём куба V=а в кубе=(9 корней из 2) в кубе=729*2 корней из 2=1458 корней из 2