Ответьте на шуточные вопросы 1какой кистью нельзя рисовать? 2какой иглой не сошьешь рубашку? Какая стрелка не показывает время? 4Какую шляпку нельзя надеть на голову? 5Какой ручкой нельзя писать? 6Какой корень не находится в зе...

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Ответьте на шуточные вопросы 1какой кистью нельзя рисовать? 2какой иглой не сошьешь рубашку? Какая стрелка не показывает время? 4Какую шляпку нельзя надеть на голову? 5Какой ручкой нельзя писать? 6Какой корень не находится в земле? 7какой рукав нельзя пришить?

Автор: Гость