Ответьте на шуточные вопросы 1какой кистью нельзя рисовать? 2какой иглой не сошьешь рубашку? Какая стрелка не показывает время? 4Какую шляпку нельзя надеть на голову? 5Какой ручкой нельзя писать? 6Какой корень не находится в зе...
Русский язык
Ответьте на шуточные вопросы 1какой кистью нельзя рисовать? 2какой иглой не сошьешь рубашку? Какая стрелка не показывает время? 4Какую шляпку нельзя надеть на голову? 5Какой ручкой нельзя писать? 6Какой корень не находится в земле? 7какой рукав нельзя пришить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Частью руки,которая называется кисть. 2)Елочной иглой. 3)Стрелка которой например стреляют из лука. 4)Шляпку гриба. 5)Ручка(часть тела) 6) Корень который используется в разборе слова в русском языке и корень который используется в алгебре. 7)-
Гость:
1.кистью винограда 2.иголки которые у ежа 3. стрелки на колготках(когда зацепишь, на тонких колготках полотка) 4. шляпка гриба, наверное 5.дверная ручка 6. квадратный корень 7. рукав для запекания
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