5 любых предложений и что бы там были местоимения и надо их разобрать эти 5 местоимений
Русский язык
5 любых предложений и что бы там были местоимения и надо их разобрать эти 5 местоимений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Я сегодня сделала домашнюю работу. Я - личное местоимение член предложения подлежащее. 2. Никто не помешает мне быть лучшей! Никто - отрицательное местоимения член предложения подлежащее. 3. Я хочу эту игрушку. Эту - указательное местоимение член предложение определение. 4.Мы сделали другой номер. Другой - определительное местоимение член предложение определение. 5. Кто - то пришел в гости. Кто-то - Неопределённое местоимение член предложения подлежащее. 1234567891011121314151617181920
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ответьте на шуточные вопросы 1какой кистью нельзя рисовать? 2какой иглой не сошьешь рубашку? Какая стрелка не показывает время? 4Какую шляпку нельз...
Физика
1.Опредилите силу,действующую на прямой проводник длиной 0.12 м в магнитном поле с индукцией 0.9 Тл.Сила тока в проводнике равна 30 А,направление т...