5 любых предложений и что бы там были местоимения и надо их разобрать эти 5 местоимений

Гость: Гость:

1.Я сегодня сделала домашнюю работу. Я - личное местоимение член предложения подлежащее. 2. Никто не помешает мне быть лучшей! Никто - отрицательное местоимения член предложения подлежащее. 3. Я хочу эту игрушку. Эту - указательное местоимение член предложение определение. 4.Мы сделали другой номер. Другой - определительное местоимение член предложение определение. 5. Кто - то пришел в гости. Кто-то - Неопределённое местоимение член предложения подлежащее. 1234567891011121314151617181920