Чтобы выполнить задание в срок, токарь должен был изготавливать каждый рабочий день по 24 детали. Однако, применив новый тип резца, он изготавливал за рабочий день на 15 деталей больше и уже за 6 дней до срока  изготовил сверх ...

Гость: Гость:

1) 24*6=144 (дет.) - должен был изготовить за 6 дней по плану 2) (144+21):15=11 (дн.) - работал токарь 3) 24+15=39 (дет.) - изготавливал за 1 день с новым типом резца 4) 39*11=429 (дет.) Ответ: токарь изготовил 429 деталей. ИЛИ уравнением: 24+15=39 (дет.) - изготавливал за 1 день с новым типом резца 4) 39*11=429 (дет.) Пусть х дней должен был работать токарь по плану. Тогда по плану он должен был изготовить 24х деталей. На самом деле токарь работал х-6 дней, при этом изготовил деталей 39(х-6) или 24х+21. Составим и решим уравнение: 39(х-6)=24х+21 39х-234=24х+21 39х-24х=21+234 15х=255 х=255:15 х=17 дней - должен был работать 24х+21=24*17+21=429 деталей - изготовил всего Ответ: токарь изготовил 429 деталей.