Що для мене означае позитивне спилкування??? плиз очень надо завтро к/р 0_0
Биология
Що для мене означае позитивне спилкування??? плиз очень надо завтро к/р 0_0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли виходить те, що ти робиш - це позитив ... Коли близькі (і не тільки) радують - це позитив ... Коли зробив собі свято - це позитив ... Коли сонечко і тепло на вулиці - це позитив ... Коли кішка мурчіт на колінах - це позитив ... і продовжувати можна дооолго ... У мене є один простий, але дієвий метод =) Треба просто взяти і посміхнутися, ТІЛЬКИ ЩИРО, забути про проблемми на секунду і самому собі посміхнутися. Мені завжди допомагає =)!!!
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