в столовую привезли 2 мешка картофеля по 49 кг в каждом его расходовали в течении четырех дней поровну после этого осталось седьмая часть картофеля сколько кг картофеля расходовали в день помогите сделать краткую запись и решен...
Математика
в столовую привезли 2 мешка картофеля по 49 кг в каждом его расходовали в течении четырех дней поровну после этого осталось седьмая часть картофеля сколько кг картофеля расходовали в день помогите сделать краткую запись и решение сложным вырожением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привезли-2мешка по 49кг. Расходовали-4 дня. Осталось-7 часть. 1)49*2=98(кг)-картофеля привезли в 2 мешках. 2)98:7=14(кг)-картофеля осталось. 3)98-14=84(кг)-картофеля расходовали. Ответ:84 килограмма. Выражение: 49*2-49*2:7=84(кг)
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