в столовую привезли 2 мешка картофеля по 49 кг в каждом его расходовали в течении четырех дней поровну после этого осталось седьмая часть картофеля сколько кг картофеля расходовали в день помогите сделать краткую запись и решен...

Математика

в столовую привезли 2 мешка картофеля по 49 кг в каждом его расходовали в течении четырех дней поровну после этого осталось седьмая часть картофеля сколько кг картофеля расходовали в день помогите сделать краткую запись и решение сложным вырожением

Автор: Гость