дано четыре атома углерода написать формулы альдегида, кислоты, аминокислоты назвать
Химия
дано четыре атома углерода написать формулы альдегида, кислоты, аминокислоты назвать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3 - CH2 - CH2 - COH (бутаналь) CH3 - CH2 - CH2 - COOH (бутановая кислота или масляная) NH2 - CH2 - CH2 - CH2 - COOH
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