дано четыре атома углерода написать формулы альдегида, кислоты, аминокислоты назвать

Химия
дано четыре атома углерода написать формулы альдегида, кислоты, аминокислоты назвать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3 - CH2 - CH2 - COH (бутаналь)   CH3 - CH2 - CH2 - COOH (бутановая кислота или масляная)   NH2 - CH2 - CH2 - CH2 - COOH 
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