Масса слона 5 тонн. Это на 4 тонн 500 килограммов больше, чем масса лошади. Во сколько раз слон тяжелее лошади? (Вырази массу в килограммов.)
Математика
Масса слона 5 тонн. Это на 4 тонн 500 килограммов больше, чем масса лошади. Во сколько раз слон тяжелее лошади? (Вырази массу в килограммов.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5т=5000кг, 4т500кг=4500кг 5000-4500=500кг- масса лошади 5000/500=10раз- во столько раз
Гость:
1, 5 тонн = 5000 кг. 2, 5000 - 4500=500кг 3, 5000:500= 10 раз слон тяжелее лошади в 10 раз
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