Масса слона 5 тонн. Это на 4 тонн 500 килограммов больше, чем масса лошади. Во сколько раз слон тяжелее лошади? (Вырази массу в килограммов.)

Математика

Масса слона 5 тонн. Это на 4 тонн 500 килограммов больше, чем масса лошади. Во сколько раз слон тяжелее лошади? (Вырази массу в килограммов.)

Автор: Гость