найдите площадь трапеции, если высота проведенная к одной из его сторон, равна 11 см, а средняя линия параллельная этой стороне равна 10 см

Геометрия
найдите площадь трапеции, если высота проведенная к одной из его сторон, равна 11 см, а средняя линия параллельная этой стороне равна 10 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a+b/2*h  a+b/2 это средняя линяя S=10*11=110(см2)
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