Диме и маме вместе 40 лет,Диме и папе -42 года,а Диме ,маме и папе вместе 74 года.Сколько лет каждому.
Математика
Диме и маме вместе 40 лет,Диме и папе -42 года,а Диме ,маме и папе вместе 74 года.Сколько лет каждому.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+у=40 х+у+(у+2)=74 х=40-у 40-у+2у=72 у=32года-маме. 40-32=8лет-Диме. 42-8=34года-папе. ОТВЕТ: 8ЛЕТ,32ГОДА,34ГОДА.
Гость:
1)74-42=32(л)-маме 2)74-40=34(л)-папе 3)32+34=66(л)-маме и папе 4)74-66=8(л)-диме
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