Диме и маме вместе 40 лет,Диме и папе -42 года,а Диме ,маме и папе вместе 74 года.Сколько лет каждому.

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Диме и маме вместе 40 лет,Диме и папе -42 года,а Диме ,маме и папе вместе 74 года.Сколько лет каждому.

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