После нескольких глубоких вдохов начинается головокружение и даже может остановиться дыхание. Как объяснить это явление?

Гость: Гость:

Дело в том, что дыхание - это несамопроизвольный процесс. Дыхание тщательно контролируется дыхательными центрами, которые распологаются в продолговатом мозге. В продолговатый мозг приходит информация о конценрации кислорода (O₂) и диоксида углерода(углекислого газа) (СО₂). Когда концентрация кислорода велика, мозг подает сигналы и происходит выдох. Когда кислород находится в недостатке, то происходит вдох. Если сделать несколько глубоких вдохов, то произойдет перенасыщение мозга кислородом. И тогда продолговатый мозг, дабы спастись, идет на кардинальные меры - останавливает дыхание.