После нескольких глубоких вдохов начинается головокружение и даже может остановиться дыхание. Как объяснить это явление?
Биология
После нескольких глубоких вдохов начинается головокружение и даже может остановиться дыхание. Как объяснить это явление?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
избыток кислорода в крови оказывает тормозящее воздействие на дыхательный центр продолговатого мозга
Гость:
Дело в том, что дыхание - это несамопроизвольный процесс. Дыхание тщательно контролируется дыхательными центрами, которые распологаются в продолговатом мозге. В продолговатый мозг приходит информация о конценрации кислорода (O₂) и диоксида углерода(углекислого газа) (СО₂). Когда концентрация кислорода велика, мозг подает сигналы и происходит выдох. Когда кислород находится в недостатке, то происходит вдох. Если сделать несколько глубоких вдохов, то произойдет перенасыщение мозга кислородом. И тогда продолговатый мозг, дабы спастись, идет на кардинальные меры - останавливает дыхание.
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