Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина первого прямоугольника 8 см , а его периметр 40см . Ширина второго 12,8 см . Найдите длину второго прямоугольника .

Математика

Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина первого прямоугольника 8 см , а его периметр 40см . Ширина второго 12,8 см . Найдите длину второго прямоугольника .

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