Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина первого прямоугольника 8 см , а его периметр 40см . Ширина второго 12,8 см . Найдите длину второго прямоугольника .
Математика
Два прямоугольника имеют одинаковую площадь. Длина первого прямоугольника 8 см , а его периметр 40см . Ширина второго 12,8 см . Найдите длину второго прямоугольника .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р первого прямоугольника = 40, отсюда: 40 - 16 = 24 24/2 = 12 (ширина первого прям.) S = 8*12 = 96 (площадь первого прям.) Отсюда: 96 = 12,8 * Х Х = 96/12,8 Х = 7,5 Ответ: 7,5 см.
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