Сможет ли Пеппи за 8 мин доплыть до лодки капитана Эфроима, если лодка находится в 700 м от берега, а Пеппи плывёт со скоростью 80 м/мин?

Математика

Сможет ли Пеппи за 8 мин доплыть до лодки капитана Эфроима, если лодка находится в 700 м от берега, а Пеппи плывёт со скоростью 80 м/мин?

Автор: Гость