Сможет ли Пеппи за 8 мин доплыть до лодки капитана Эфроима, если лодка находится в 700 м от берега, а Пеппи плывёт со скоростью 80 м/мин?
Математика
Сможет ли Пеппи за 8 мин доплыть до лодки капитана Эфроима, если лодка находится в 700 м от берега, а Пеппи плывёт со скоростью 80 м/мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 80*8=640(м)- это расстояние которое проплывёт за 8 минут 640м меньше чем 700м Ответ: нет, Пеппи не сможет доплыть до лодки за 8 минут.
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