морфологический разбор слова: не заботясь. Вот предложение: Дубровский за столом у Кирила Петровича прямо высказывал своё мнение не заботясь о том, противоречило ли он мнениям хозяина.
Русский язык
морфологический разбор слова: не заботясь. Вот предложение: Дубровский за столом у Кирила Петровича прямо высказывал своё мнение не заботясь о том, противоречило ли он мнениям хозяина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не заботясь - деепричастие что делая? несов.в.,неперех.,возвр.,неизм. высказывал как? не заботясь. Обстоятельство
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