морфологический разбор слова: не заботясь. Вот предложение: Дубровский за столом у Кирила Петровича прямо высказывал своё мнение не заботясь о том, противоречило ли он мнениям хозяина.

Русский язык

морфологический разбор слова: не заботясь. Вот предложение: Дубровский за столом у Кирила Петровича прямо высказывал своё мнение не заботясь о том, противоречило ли он мнениям хозяина.

Автор: Гость