Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD,реброMD перпендикулярно к плоскости основания,AD=MD=a Найти S поверх.пир
Геометрия
Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD,реброMD перпендикулярно к плоскости основания,AD=MD=a Найти S поверх.пир
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