решите пожалуйста!!! х2-х-у2-у
Алгебра
решите пожалуйста!!! х2-х-у2-у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x^2 - x - y^2 -y = (x^2 - y^2) - (x + y) = (x-y)(x+y) - (x+y) = (x+y)(x-y-1)
Гость:
х²-х-у²-у= Если нужно разложить на множители Сгруппируем члены выражения для удобства: (х² -у²)-(х+у) Разложим разность квадратов на множители и заключим остальные слагаемые в скобки: (х+у)(х-у) - (х+у) =(х+у)(х-у-1) Проверка: (х+у)(х-у-1)= х² -у² -х -у
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