решите пожалуйста!!!      х2-х-у2-у

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х²-х-у²-у= Если нужно разложить на множители Сгруппируем члены выражения для удобства: (х² -у²)-(х+у) Разложим разность квадратов на множители и заключим остальные слагаемые в скобки: (х+у)(х-у) - (х+у) =(х+у)(х-у-1) Проверка: (х+у)(х-у-1)= х² -у² -х -у