В чем отличие движения крови по венам?
Биология
В чем отличие движения крови по венам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как и при движении по артериям, кровь движется из области повышенного давления в областьпониженного. Получается, что для движения крови к сердцу необходимо, чтобы давление в венах, расположенных ближе к нему, было ниже чем давление в венах, расположенных дальше от сердца. Во время выдоха давление в грудной полости повышается и кровь под влиянием силы тяжести стремится вниз. Движению крови в обратном направлении препятствуют специальные клапаны, расположенные на стенках вен. Эти клапаны закрываются под действием силы обратного тока крови. Таким образом, наличие клапанов в венах делает возможным ток крови по ним только в одном направлении — к сердцу.
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