уменя в тетради задание составить задачу и решит ее по схематическому рисунку : не извесно сколько килограмм в 7 красных квадкатиков и не извесно сколько килограмм в11 зеленых, но извесно что зеленые квадратики тяжилей на 164 к...
Математика
уменя в тетради задание составить задачу и решит ее по схематическому рисунку : не извесно сколько килограмм в 7 красных квадкатиков и не извесно сколько килограмм в11 зеленых, но извесно что зеленые квадратики тяжилей на 164 килограмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)11-7=на 4 зел.квадратика-больше. 2)164:4=41кг-весит один квадратик. 3)7*41=287кг-весят 7 красных квадратиков. 4)11*41=451кг-весят 11 зелёных квадратиков.
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