уменя в тетради задание составить задачу и решит ее по схематическому рисунку : не извесно сколько килограмм в 7 красных квадкатиков и не извесно сколько килограмм в11 зеленых, но извесно что зеленые квадратики тяжилей на 164 к...

Математика

уменя в тетради задание составить задачу и решит ее по схематическому рисунку : не извесно сколько килограмм в 7 красных квадкатиков и не извесно сколько килограмм в11 зеленых, но извесно что зеленые квадратики тяжилей на 164 килограмм

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