из двух посёлков,расстояние между которыми 15 км, вышли одновременно и пошли в противоположных направлениях два лыжника , Один из них шел со скоростью 12 км/час а другой со скоростью 8км/час какое расстояние было между ними чер...
Математика
из двух посёлков,расстояние между которыми 15 км, вышли одновременно и пошли в противоположных направлениях два лыжника , Один из них шел со скоростью 12 км/час а другой со скоростью 8км/час какое расстояние было между ними через 2 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+8=20км\ч- скорость удаления 20*2 +15=55км- через 2 часа
Гость:
1) 12+8 = 20 км/ч скорость у даления 2) 20 х 2 +15 = 55 км расстояние через 2 часа
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