из двух посёлков,расстояние между которыми 15 км, вышли одновременно и пошли в противоположных направлениях два лыжника , Один из них шел со скоростью 12 км/час а другой со скоростью 8км/час какое расстояние было между ними чер...

Математика

из двух посёлков,расстояние между которыми 15 км, вышли одновременно и пошли в противоположных направлениях два лыжника , Один из них шел со скоростью 12 км/час а другой со скоростью 8км/час какое расстояние было между ними через 2 часа

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