Разность двух чисел равна 5. Найдите эти числа если 2/9 меньшего из них равно 20% большего.     *помогите пожалуйста!

Алгебра
Разность двух чисел равна 5. Найдите эти числа если 2/9 меньшего из них равно 20% большего.     *помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - большее число, у - меньшее число.   x-y=5, 2/9 y=0,2x;   x=5+y, 2/9y=0,2(5+y);   2/9y=1+0,2y; 2/90y=1; y=90/2; y=45;   x=50.
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