Разность двух чисел равна 5. Найдите эти числа если 2/9 меньшего из них равно 20% большего. *помогите пожалуйста!

Алгебра

Разность двух чисел равна 5. Найдите эти числа если 2/9 меньшего из них равно 20% большего. *помогите пожалуйста!

Автор: Гость