СРОЧНО НАДО! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА! Запиши к данным существительным однокоренные глаголы и поставь их в форму 2-го лица единственного и множественного числа. ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ:Тоска-тосковать--тоскуешь,тоскуете. Прыжок,печаль,дар,...
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СРОЧНО НАДО! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА! Запиши к данным существительным однокоренные глаголы и поставь их в форму 2-го лица единственного и множественного числа. ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ:Тоска-тосковать--тоскуешь,тоскуете. Прыжок,печаль,дар,грусть,звон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прыжок-прыгать-прыгаешь-прыгаете, печаль-печалиться-печалишься-печалитесь, дар-дарить-даришь-дарите, грусть-грустить-грустишь-грустите, звон-звонить-звонишь-звоните.
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