СРОЧНО НАДО! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА! Запиши к данным существительным однокоренные глаголы и поставь их в форму 2-го лица единственного и множественного числа. ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ:Тоска-тосковать--тоскуешь,тоскуете. Прыжок,печаль,дар,...

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СРОЧНО НАДО! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА! Запиши к данным существительным однокоренные глаголы и поставь их в форму 2-го лица единственного и множественного числа. ОБРАЗЕЦ ЗАПИСИ:Тоска-тосковать--тоскуешь,тоскуете. Прыжок,печаль,дар,грусть,звон.

Автор: Гость