решить задачу арифметическим способом (алгебраическим решила уже): Отправившись в длительный поход ,школьники через некоторое время сделали большой привал,после чего они прошли ещё 10 км,и оказалось,что им осталось пройти в 3 р...

Математика

решить задачу арифметическим способом (алгебраическим решила уже): Отправившись в длительный поход ,школьники через некоторое время сделали большой привал,после чего они прошли ещё 10 км,и оказалось,что им осталось пройти в 3 раза больше,чем уже пройдено.на каком расстоянии от начала пути был сделан большой привал,если всего они пройдут 100 км?

Автор: Гость