решить задачу арифметическим способом (алгебраическим решила уже): Отправившись в длительный поход ,школьники через некоторое время сделали большой привал,после чего они прошли ещё 10 км,и оказалось,что им осталось пройти в 3 р...
Математика
решить задачу арифметическим способом (алгебраическим решила уже): Отправившись в длительный поход ,школьники через некоторое время сделали большой привал,после чего они прошли ещё 10 км,и оказалось,что им осталось пройти в 3 раза больше,чем уже пройдено.на каком расстоянии от начала пути был сделан большой привал,если всего они пройдут 100 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЕРВЫЙ СПОСОБ: х+10+3(х+10)=100 х+10+3х+30=100 4х+40=100 4х=60 х=60:4 х=15км ВТОРОЙ СПОСОБ: 1часть-прошли сначала. 3части-прошли потом. 1+3=4части-всего. 1)100:4=25км-прошли до привала. 2)25-10=15км.
Гость:
Когда они прошли 10км, то осталось пройти в 3раза больше. Значит, весь путь разделим на 4 части. 100:4=25 км -одна часть- прошли 100-25=75 км - осталось пройти ( 25*3=75 - это в 3 раза брльше) 25-10=15 км - прошли до привала Ответ: 15 км
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