Составте и запишите словосочетание с подходящими предлогом На В О ОБ запишите вставте пропущеные буквы выделите окончание Ошибка изл,,жение предл,,гать заметка ошибиться расч,,т высказаться пр,,дпол,,жение справиться здоровье р...
Русский язык
Составте и запишите словосочетание с подходящими предлогом На В О ОБ запишите вставте пропущеные буквы выделите окончание Ошибка изл,,жение предл,,гать заметка ошибиться расч,,т высказаться пр,,дпол,,жение справиться здоровье родиться Узбекистан выступить собрание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На высоком дереве, в соседнем доме, о правилах пунктуации, об орфографических ошибках. Ошибка - окончание а, излОжение - окончание е, предлАгать - окончание ть, заметка - окончание а, ошибиться - окончание ть, расчЁт - нулевое окончание, высказаться - окончание ть, прЕдполОжение - окончание е, справиться - окончание ть, здоровье - окончание е, родиться - окончание ть, Узбекистан - нулевое окончание, выступить - окончание ть, собрание - е.
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