Сочинение на тему " Что значит любить человека"

Напишу кратко. Любить человека:это значит,что без него ты не куда! Это тоже самое,что утром встаешь умываться,тоже самое и с любимым человеком,ты для него все и ,он для тебя все! любить значит:проводить все минуты радости вместе,горя,счастья и тп. это просто не возможно описать это "любить" Если ты любишь то поймешь,и что то добавишь) удачи)

Гость: Гость:

Любовь- самое светлое и чистое чувство. Любить всегда замечательно. Но любить при этом и очень трудно. Ведь нужно большую часть времени уделять предмету воздыханий, заботиться о нем. Любить человека- это делать то, о чем тебя попросит любимый человек совершенно бескорыстно, не надеясь на похвалу, но ожидая, что это принесет радость вашему любимому. Любить- это жить, и думать каждую минуту и быть мысленно с любимым. Любить и быть любимым- вот истинное счастье. Ничего не делает человека более нежным и ласковым, чем любовь.