проведите суд над макаром и вынесите ему справедливый , на ваш взгляд , приговор на "грешной земле"
Литература
проведите суд над макаром и вынесите ему справедливый , на ваш взгляд , приговор на "грешной земле"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Ты сам, Гарик, понял, что ты сказал? Иди и хорошенько подумай. Зайдёшь попозже, а сейчас я занят, мне не до тебя. Иди, тобой займутся другие. Уж поверь Мне. Они профессионалы"
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