проведите суд над макаром и вынесите ему  справедливый , на ваш взгляд  , приговор на "грешной земле"

Гость: Гость:

"Ты сам, Гарик, понял, что ты сказал? Иди и хорошенько подумай. Зайдёшь попозже, а сейчас я занят, мне не до тебя. Иди, тобой займутся другие. Уж поверь Мне. Они профессионалы"