теорема о свойстве точек,лежащей на биссектрисе угла.
Геометрия
теорема о свойстве точек,лежащей на биссектрисе угла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса является геометрическим местом точек,лежащих внутри данного угла и одинаково удаленных от его сторон.
Гость:
Свойства Построение биссектрисы Теорема о биссектрисе: Биссектриса внутреннего угла треугольника делит противоположную сторону в отношении, равном отношению двух прилежащих сторон Биссектрисы внутренних углов треугольника пересекаются в одной точке — инцентре — центре вписанной в этот треугольник окружности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Хорды MN u KZ окружности пересекаются в точке А,причем хорда MN делится точкой А на отрезки равные 10 см и 6 см. На какие отрезки точка А делит хор...
Английский язык
Read Bill Murray's answers to reporter's questions about the newspaper he reads. Report them for a newspaper article. - I bought my first newspaper...