теорема о свойстве точек,лежащей на биссектрисе угла.

Биссектриса является геометрическим местом точек,лежащих внутри данного угла и одинаково удаленных от его сторон.

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Свойства Построение биссектрисы Теорема о биссектрисе: Биссектриса внутреннего угла треугольника делит противоположную сторону в отношении, равном отношению двух прилежащих сторон Биссектрисы внутренних углов треугольника пересекаются в одной точке — инцентре — центре вписанной в этот треугольник окружности.