На овощную базу привезли 820 кг картофеля,разложили в мешки по 40 кг.Сколько мешков стало и сколько кг осталось?

Математика
На овощную базу привезли 820 кг картофеля,разложили в мешки по 40 кг.Сколько мешков стало и сколько кг осталось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
820(кг)/40(кг)=20(мешков) 20(кг) - остаток. 
Гость:
1)820:40=20мешков и 20кг(остаток).
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