На овощную базу привезли 820 кг картофеля,разложили в мешки по 40 кг.Сколько мешков стало и сколько кг осталось?

Математика

На овощную базу привезли 820 кг картофеля,разложили в мешки по 40 кг.Сколько мешков стало и сколько кг осталось?

Автор: Гость