определить верный промежуток (1/2)^х больше 1/4
Алгебра
определить верный промежуток (1/2)^х больше 1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1/2)^x>1/4. (1/2)^x>(1/2)^2, x<2. Ответ: (-бесконечности; 2). Знак поменялся, потому что функция убывающая
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