подчеркни не проверяемые безударные гласные в словах.- молоток,лопата,стакан ,пила,кастрюля, рубанок,тарелка,топор,чашка,ложка,солонка,клещи,отвёртка.

Русский язык
подчеркни не проверяемые безударные гласные в словах.- молоток,лопата,стакан ,пила,кастрюля, рубанок,тарелка,топор,чашка,ложка,солонка,клещи,отвёртка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молОток,стАкан,кАстрюля,рубАнок,тАрелка,тОпор,солОнка.В остальных вроде нет
Гость:
Молоток - последняя о лопата - о пила- нету кастрюля - а рубанок- о тарелка - а топор -  наверное первое о чашка -  нету ложка - нету солонка - нету клещи -нету отвёртка - о  
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