подчеркни не проверяемые безударные гласные в словах.- молоток,лопата,стакан ,пила,кастрюля, рубанок,тарелка,топор,чашка,ложка,солонка,клещи,отвёртка.
Русский язык
подчеркни не проверяемые безударные гласные в словах.- молоток,лопата,стакан ,пила,кастрюля, рубанок,тарелка,топор,чашка,ложка,солонка,клещи,отвёртка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
молОток,стАкан,кАстрюля,рубАнок,тАрелка,тОпор,солОнка.В остальных вроде нет
Гость:
Молоток - последняя о лопата - о пила- нету кастрюля - а рубанок- о тарелка - а топор - наверное первое о чашка - нету ложка - нету солонка - нету клещи -нету отвёртка - о
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
катина бабушка сделала 7 литров сока из красной смородины и 5 литров из черной 4 литра сока черной смородины выпили,нужно задать вопрос к задаче та...
Биология
у дрозофилы желтый цвет тела обусловлен рецессивным геном yellow (y), расположенным в Х-хромосоме. От скрещивания пары мух дикого фенотипа (серого ...
Математика
две окружности радиусом r=7 и R=16 касаются внутренним образом в точке А.из точки В большей окружности проведена прямая,касающаяся меньшей окружнос...