катина бабушка сделала 7 литров сока из красной смородины и 5 литров из черной 4 литра сока черной смородины выпили,нужно задать вопрос к задаче так чтобы она решалась в два действия

Математика

катина бабушка сделала 7 литров сока из красной смородины и 5 литров из черной 4 литра сока черной смородины выпили,нужно задать вопрос к задаче так чтобы она решалась в два действия

Автор: Гость