катина бабушка сделала 7 литров сока из красной смородины и 5 литров из черной 4 литра сока черной смородины выпили,нужно задать вопрос к задаче так чтобы она решалась в два действия
Математика
катина бабушка сделала 7 литров сока из красной смородины и 5 литров из черной 4 литра сока черной смородины выпили,нужно задать вопрос к задаче так чтобы она решалась в два действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
на сколько литров сока красной смородини больше осталось чем чёрной
Гость:
Сколько сока из красной и черной смородины осталось? 5-4=1 (л) сока черной смородины осталось 7+1=8 (л) Ответ: всего сока из красной и черной смородины осталось 8 литров.
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