твір міркування навчання в школі на завтра
Қазақ тiлi
твір міркування навчання в школі на завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожного ранку я встаю із задоволенням,знаючи,що потрібно до школи. Я навчаюся в 4 класі.Він просторий.У школі мене ждуть мої друзі,вчителька Ірина Вікторівна.За ці чотири роки я навчився багато чого. Я люблю ходити до школи.
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