твір міркування навчання в школі на завтра

Гость: Гость:

Кожного ранку я встаю із задоволенням,знаючи,що потрібно до школи. Я навчаюся в 4 класі.Він просторий.У школі мене ждуть мої друзі,вчителька Ірина Вікторівна.За ці чотири роки я навчився багато чого. Я люблю ходити до школи.