меньше body больше меньше p больше Сколькими способами тренер может определить,кто из 12 спортсменок,готовых к участию в эстафете 4x100 м,побежит на первом,втором,третьем и четвертом этапах?

Алгебра

меньше body больше меньше p больше Сколькими способами тренер может определить,кто из 12 спортсменок,готовых к участию в эстафете 4x100 м,побежит на первом,втором,третьем и четвертом этапах?

Автор: Гость