меньше body больше меньше p больше Сколькими способами тренер может определить,кто из 12 спортсменок,готовых к участию в эстафете 4x100 м,побежит на первом,втором,третьем и четвертом этапах?
Алгебра
меньше body больше меньше p больше Сколькими способами тренер может определить,кто из 12 спортсменок,готовых к участию в эстафете 4x100 м,побежит на первом,втором,третьем и четвертом этапах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]C_{12}^3\cdot C_9^3\cdot C_6^3\cdot C_3^3=\frac{12!}{3!9!}\cdot\frac{9!}{3!6!}\cdot\frac{6!}{3!3!}\cdot\frac{3!}{3!0!}=369 600[/latex]
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