Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока.З одного центнера молока можно виготовити 4 кг масла.Скільки масла можна виготовити з молока,одержаного з восьми корів. ПлИсС помогите очень надо на завтра)...
Математика
Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока.З одного центнера молока можно виготовити 4 кг масла.Скільки масла можна виготовити з молока,одержаного з восьми корів. ПлИсС помогите очень надо на завтра))Спасибо говорю зарание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 54 х 8 =432 ц молока с 8 коров 2) 432 х 4 =1728 кг масла выйдет из 1 центнера молока - 4 кг масла , а у нас 432 ц молока из 432 центнеров 432 х 4 =1728 кг !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость:
54*4=216ц- получат масла с 54 ц 54*8=432ц- оплучат молока с восьми коров 432/54*216= 1728кг- получат масла
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