Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока.З одного центнера молока можно виготовити 4 кг масла.Скільки масла можна виготовити з молока,одержаного з восьми корів. ПлИсС помогите очень надо на завтра)...

Математика

Від кожної корови фермер одержав за рік у середньому по 54 ц молока.З одного центнера молока можно виготовити 4 кг масла.Скільки масла можна виготовити з молока,одержаного з восьми корів. ПлИсС помогите очень надо на завтра))Спасибо говорю зарание.

Автор: Гость