1. Предмет высотой 1,6см расположен от рассеивающей линзы на расстоянии, равном ее фокусному расстоянию. Какова высота изображения?

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представь себе прямоугольник нижняя и верхняя сторона- фокусное расстояние F ,боковые стороны - высота предмета 1.6 см пересечение диагоналей точка О - отрезок от О до нижней стороны -это ИЗОБРАЖЕНИЕ по свойству прямоугольника это расстояние равно половине стороны 1.6/2=0.8 см Ответ высота изображения =0.8 см