1. Предмет высотой 1,6см расположен от рассеивающей линзы на расстоянии, равном ее фокусному расстоянию. Какова высота изображения?
Физика
1. Предмет высотой 1,6см расположен от рассеивающей линзы на расстоянии, равном ее фокусному расстоянию. Какова высота изображения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
представь себе прямоугольник нижняя и верхняя сторона- фокусное расстояние F ,боковые стороны - высота предмета 1.6 см пересечение диагоналей точка О - отрезок от О до нижней стороны -это ИЗОБРАЖЕНИЕ по свойству прямоугольника это расстояние равно половине стороны 1.6/2=0.8 см Ответ высота изображения =0.8 см
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