В пассажирском поезде 24 вагона. Две трети всех вагонов купейные. Сколько купейных вагонов в составе? Сколько плацкартных?

Математика

В пассажирском поезде 24 вагона. Две трети всех вагонов купейные. Сколько купейных вагонов в составе? Сколько плацкартных?

Автор: Гость