В пассажирском поезде 24 вагона. Две трети всех вагонов купейные. Сколько купейных вагонов в составе? Сколько плацкартных?
Математика
В пассажирском поезде 24 вагона. Две трети всех вагонов купейные. Сколько купейных вагонов в составе? Сколько плацкартных?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24/3 = 8 (вагонов) - 1 треть; 2) 8*2 = 16 (вагонов) - купейные; 3) 24 - 16 = 8 (вагонов) - плацкартные. Ответ: 16 вагонов; 8 вагонов
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