В мешке находятся 2 черных и 3 белых шара. Наугад вытаскивают два шара. Какова вероятность того,что вытащенные шары будут одного цвета? помогите пожаааалуста
Алгебра
В мешке находятся 2 черных и 3 белых шара. Наугад вытаскивают два шара. Какова вероятность того,что вытащенные шары будут одного цвета? помогите пожаааалуста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благоприятных исходов 8, всего исходов 20 8/20=2.5=0,4
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