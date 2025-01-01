Найди при помощи уравнения два положительных числа, одно из которых на 7 больше другого и произведение которых равно 494.
Математика
Найди при помощи уравнения два положительных числа, одно из которых на 7 больше другого и произведение которых равно 494.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а>0, b>0, a>b Составим систему двух уравнений с двумя переменными и решим её: a-b=7 ab=494 a=7+b (7+b)b=494 7b+b^2-494=0 D=49-4(-494)=2025=45^2 b1=(-7+45)/2 = 19 b2= (-7-45)/2=-26<0 b=19 a=7+19=26 Ответ: 26 и 19
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