апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 6о градусов. найти объем пирамиды

Геометрия
апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 6о градусов. найти объем пирамиды
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