какого спряжения глагол обижать?
Русский язык
какого спряжения глагол обижать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 спряжение, потому что глагол не на -ить- и не является исключением
Гость:
Глагол, несовершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации А. Соответствующий глагол совершенного вида — обидеть. Значение огорчать, несправедливо задевать, оскорблять
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