Веревку разрезали на 3 куска. В первом куске было 8 дм, а во втором на 5 дм больше, чем в третьем. В первых двух кусках вместе 1 м 7 дм. Какова длина всей веревки?

Математика

Веревку разрезали на 3 куска. В первом куске было 8 дм, а во втором на 5 дм больше, чем в третьем. В первых двух кусках вместе 1 м 7 дм. Какова длина всей веревки?

Автор: Гость