Веревку разрезали на 3 куска. В первом куске было 8 дм, а во втором на 5 дм больше, чем в третьем. В первых двух кусках вместе 1 м 7 дм. Какова длина всей веревки?
Математика
Веревку разрезали на 3 куска. В первом куске было 8 дм, а во втором на 5 дм больше, чем в третьем. В первых двух кусках вместе 1 м 7 дм. Какова длина всей веревки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х дм - длина 3-го куска веревки, тогда длина 2-го = х + 5. По условию задачи длина 1-го и 2-го вместе = 17 дм. Получаем уравнение: х + 5 + 8 = 17; х + 13 = 17; х = 4. Длина 2-го куска = 9 дм, 3-го = 4 8 + 9 + 4 = 21 (дм) Ответ: 21 дм
Гость:
1м 7 дм = 17 дм 1) 17-8=9 (дм) - во втором куске веревки 2) 9-5=4 (дм) - в третьем куске веревки 3) 8+9+4= 21(дм) Ответ: Длина всей веревки 21 дм или 2 м 1 дм
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