значення бактерии в житти людины
Биология
значення бактерии в житти людины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бактерии являются ключевым фактором почвообразования,зон окисления сульфидных и серных месторождений,образования железных марганцевых осадочных пород и т.д
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