Выберите слова с орфограммой "Проверяемые согласные на конце слова".Спишите только слова с орфограммой.Запишите проверочные слова. ЯСТРЕБ,ДЕД,СОН,ТЕТРАДЬ,ГРЯЗЬ,ДВОР,ЗАРЯД,СУП,ЛОШАДЬ,ПЁС,ХОРОШО,ВЕСЕЛ.

Русский язык

Выберите слова с орфограммой "Проверяемые согласные на конце слова".Спишите только слова с орфограммой.Запишите проверочные слова. ЯСТРЕБ,ДЕД,СОН,ТЕТРАДЬ,ГРЯЗЬ,ДВОР,ЗАРЯД,СУП,ЛОШАДЬ,ПЁС,ХОРОШО,ВЕСЕЛ.

Автор: Гость