Выберите слова с орфограммой "Проверяемые согласные на конце слова".Спишите только слова с орфограммой.Запишите проверочные слова. ЯСТРЕБ,ДЕД,СОН,ТЕТРАДЬ,ГРЯЗЬ,ДВОР,ЗАРЯД,СУП,ЛОШАДЬ,ПЁС,ХОРОШО,ВЕСЕЛ.
Русский язык
Выберите слова с орфограммой "Проверяемые согласные на конце слова".Спишите только слова с орфограммой.Запишите проверочные слова. ЯСТРЕБ,ДЕД,СОН,ТЕТРАДЬ,ГРЯЗЬ,ДВОР,ЗАРЯД,СУП,ЛОШАДЬ,ПЁС,ХОРОШО,ВЕСЕЛ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ястреб - ястребы дед - деды тетрадь - тетради грязь - грязи заряд - заряды суп - супы лошадь - лошади
Гость:
ястреб-ястребы дед-дедушка тетрадь-тетрадочка грязь-грязный суп-суповой лошадь-лошадка пёс-пёсик
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