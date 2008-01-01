Какие экологические проблемы есть в Краснодарском крае?Как их решают?

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На территории Краснодарского края в 2008 году было проведено более 6,5 тыс. проверок, в результате которых выявлено около 77,6 тыс. правонарушений в области технологической и экологической безопасности. В итоге было наложено более 16 млн. рублей штрафных санкций. Об этом сообщил руководитель Ростехнадзора Святослав Удинцев на пресс-конференции, состоявшейся 19 февраля. На сегодняшний день Краснодарский край, несмотря на удовлетворительную в целом экологическую обстановку, имеет ряд проблем. Одной из самых существенных является загрязнение атмосферы. "Только в Краснодаре в атмосферу выбрасывается около 2 млн. тонн загрязняющих веществ. Это отходы от предприятий и заводов, ТЭЦ, аэропорта, но 94% всех выбросов в атмосферу приходится на автотранспорт. Это неудивительно, учитывая, что половина всего автотранспорта края приходится на столицу Кубани. Также проблемы с атмосферой наблюдаются и в Новороссийске, где этому способствуют многочисленные промышленные предприятия и, в первую очередь, порт. К сожалению, статистика показывает, что эти два города вошли в тридцатку городов России с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой. Также опасение вызывает атмосфера города Туапсе, где сосредоточено множество предприятий по переработке и хранению газо- и нефтепродуктов", – сообщил С. Удинцев. Однако в остальном ситуация с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу признана удовлетворительной. Наименьшее их количество зарегистрировано на Черноморском побережье и в степной зоне края. Другой проблемой является вопрос по утилизации бытовых и промышленных отходов. Из 380 полигонов и свалок Краснодарского края современным требованиям отвечают только две. И хотя ведется активная работа с законодательным собранием, осуществляется контроль лицензий и разрешительных документов, в крае все равно остается множество бесконтрольных свалок. "Отходы – это наш бич. Каждая станица стремится организовать возле себя плацдарм для хранения отходов, но, естественно, никаких лицензий и документов на это не имеет. С промышленным мусором ситуация несколько лучше. Существует около 60 организаций, занимающихся сбором промышленного мусора, однако и это до конца не решает проблему его хранения и утилизации", — отметил руководитель Ростехнадзора. Загрязнение сточных вод – еще один вопрос, требующий решения. С рисовых полей в Адыгее в Кубань попадает огромное количество пестицидов, не эффективны и комплексы очистки на промышленных предприятиях. Все это приводит к повышенной концентрации вредных веществ в реке. По словам С. Удинцева, для стабилизации данной ситуации необходима постройка новых очистных сооружений, а также модернизация 26 уже существующих коллекторов.