Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Спортивная команда решила заказать вышивку эмблемы своего клуба на форме членов команды. Стоимость вышивки одной эмблемы составляет 25р., причем за вышивку на трикотаже стоимость увеличивается на 16%...

Алгебра

Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Спортивная команда решила заказать вышивку эмблемы своего клуба на форме членов команды. Стоимость вышивки одной эмблемы составляет 25р., причем за вышивку на трикотаже стоимость увеличивается на 16%. Сколько рублей придется заплатить за заказ, если надо вышить 34 эмблемы, из которых 17 на трикотаже?

Автор: Гость