Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Спортивная команда решила заказать вышивку эмблемы своего клуба на форме членов команды. Стоимость вышивки одной эмблемы составляет 25р., причем за вышивку на трикотаже стоимость увеличивается на 16%...
Алгебра
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! Спортивная команда решила заказать вышивку эмблемы своего клуба на форме членов команды. Стоимость вышивки одной эмблемы составляет 25р., причем за вышивку на трикотаже стоимость увеличивается на 16%. Сколько рублей придется заплатить за заказ, если надо вышить 34 эмблемы, из которых 17 на трикотаже?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*1,16=29 (р.) стоимость вышивки одной эмблемы на трикотаже 29*17=493 (р.) стоимость вышивки на трикотаже 34-17=17 (шт.) эмблем не на трикотаже 25*17=425 (р.) стоимость вышивки не на трикотаже 493+425=918 (р.) стоимость заказа
Гость:
узнаем сколько стоит вышывка на трикаже. 25-100% х-116% х=29р. 1) 17*25=425. 2) 17/29=493 3) 425+493=918. Ответ: 918
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