Найдите массу серной кислоты, полученной из 1 тонны перита, содержащей 30% примесей. Если выход составляет 80%.

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4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2 2SO2+O2=2SO3 SO3+H2O=H2SO4 mFeS2=1000кг*0.3=300кг nFeS2=300кг/120(г/моль)=2500моль => nSO2=2500*2=5000моль(исходя и первого уравнения) nSO3=5000моль (из второго уравнения) nH2SO4=5000моль (из третьего уравнения) 5000моль — теоретический выход Чтобы узнать фактический нужно: 5000 моль*0.8=4000моль mH2SO4=4000моль*98(г/моль)=392000г=392кг